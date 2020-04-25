Ramazanda sağlıklı beslenme önerileri

ürkıye'de

koronavirüsle mücadele aralıksız sürerken, Ramazanın da gelmesiyle birlikte uzmanlar oruç tutacaklar için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Uzmanlar bu dönemde sağlıklı beslenmenin önemli olduğunu vurgularken, hangi besinlerin bağışıklığı güçlendireceği ile ilgili de bilgi verdi. Ramazan ayının bağışıklık üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Ceren Batmaz Sarı, "Koronavirüs salgını yaşadığımız bugünlerde bağışıklığımızı koruyarak oruç tutmak mümkün. Bu dönemde bağışıklığımız için de meyve sebze, tahıl, süt grubu ve protein kaynağı besinleri ihtiyacımız oranında beslenmemizde yer vermeliyiz. Uzun süre açlıktan sonra çorba ile orucumuz sonlandırmak sindirim sistemimizin sağlığı açısından da önemlidir. Sahura kadar 8 bardak su tüketimini ihmal etmemek gerekir" dedi.