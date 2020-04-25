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Slovenler Karşıyakalı Morgan için çok ısrarlı

Giriş Tarihi: 25.4.2020 ABONE OL
Slovenler Karşıyakalı Morgan için çok ısrarlı
ING Basketbol Süper Ligi'nde koronavirüs salgını yüzünden ara verilen sezonun geri kalan bölümüyle ilgili verilecek kararı bekleyen Pınar Karşıyaka'da takımın yıldızlarından Jordan Morgan için Sloven ekibi Cedevita Olimpija'nın ısrarı sürüyor. Aynı zamanda Sloven vatandaşlığına geçip bu ülkenin milli takımında oynayan yıldız pivota geçen hafta talip olup ABD'li menajerine teklif götüren Olimpija'nın sportif direktörü Sani Becirovic, Slovenya basınına, "Morgan bizim için ilgi çekici çünkü Slovenya pasaportu var ve Ljubljana ile Sloven taraftarları tarafından iyi biliniyor" açıklamasını yaptı.
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Slovenler Karşıyakalı Morgan için çok ısrarlı
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