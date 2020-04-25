Tayland’dan gelenler karantinaya alındı

TAYLAND'DAN getirilen 82 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina sürelerini geçirmeleri için İzmir'in Bornova ilçesindeki öğrenci yurduna yerleştirildi. Uçakla İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na iniş yapan vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra dezenfekte edilen otobüslere bindirildi. Otobüslerde sosyal mesafeye uygun şekilde oturan vatandaşlar, ekiplerce alınan güvenlik önlemleri altında Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir Yörük Ali Efe Öğrenci Yurdu'na götürüldü. Burada sırayla ve sistemli bir şekilde yurda alınan vatandaşlar, kendileri için belirlenen odalara yerleştirildi.