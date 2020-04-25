Tesisler evleri oldu

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'nın kulağı federasyondan gelecek haberde. Liglerin ertelenmesinin ardından tüm oyuncularını evlerine yollayan yeşil- kırmızılılar da 4-5 tane oyuncu da tesislerde kendilerini izole ederek idmanlarını sürdürüyor. Karşıyaka Sportif Direktörü Atilla Güneş, "Oyuncularımız teknik heyetimizin kendilerine verdiği bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Bazı oyucularımızda tesislerde antrenmanlarına devam ediyor" dedi.Koronavirüs salgını yüzünden 19 Mart'ta sezona verilen aranın biteceği zamanı bekleyen Karşıyaka'da ikinci yarıda takıma dönen Onur Kıntaş, yine yeşil-kırmızılıların bankolarından olmayı başardı. Geçen sezon tamamı ilk 11'de 32 maçta forma giyen takımın en tecrübeli isimlerinden Onur'un sözleşmesi dönemin teknik patronu Mesut Toros'la ters düşünce yenilenmedi. Başka bir kulüple anlaşmayıp boşta kalan 28 yaşındaki futbolcu, kasım ayında affedilip takımla çalışmalara başladı. Devre arasında yeniden sözleşme imzalanan sol bek, sezonun ikinci yarısında tamamı ilk 11'de 90 dakika olmak üzere 6 maçta forma giydi. Eski formuna yeniden kavuşan Onur, koronavirüs salgını sürecinde dünyadaki tüm spor organizasyonlarına verilen arada formunu korumak için bireysel çalışmaları aksatmıyor.