Urlalı muhtar 7 aylık maaşını bağışladı

İzmir'ın Urla ilçesine bağlı Sıra Mahallesi'nde 28 yıldan bu yana muhtarlık yapan bir çocuk babası 54 yaşındaki İrtiş, mahalle sakinleri tarafından hayırsever kişiliğiyle tanınıyor. Muhtarlık aylıklarıyla öğrencilere burs sağlaması, Türk Kızılay ve Atatürkçü Düşünce Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarına düzenli bağış yapmasıyla tanınan İrtiş, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına da destek vermeye başladı.Nisan ayı maaşını kampanya hesabına yatıran İrtiş, dünyada etkisini artıran yeni tip koronavirüs ile ilgili gelişmeleri kaygıyla takip ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nın kendisini bir vatandaş olarak çok etkilediğini belirten İrtiş, "İnsanlara yardım etmek beni mutlu ediyor. Zaten daha önce aldığım maaşları da hayır işlerine bağışladım. Sayın Cumhurbaşkanımızı dinleyince ben de onun gibi 7 maaşımı bağışlama kararı aldım. Nisan ayı maaşımı alınca bankaya gidip hemen yatırdım. Ekim ayına kadar alacağım tüm maaşları da kampanya kapsamında bankaya yatırmaya devam edeceğim. Her şeyi devletten beklemek doğru değil. Bizler de maddi ve manevi olarak destek olursak bu zor günler daha rahat geçer. Ülkemiz bugünlerin de üstesinden gelecek" dedi.