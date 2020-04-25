Virüsü yendi 2. kez plazma bağışı yaptı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 39 yaşındaki tekstilci Veysel Işık, boğazında yanma ve öksürük şikayetiyle gittiği hastanede yapılan kontrollerde koronavirüs testi pozitif çıktı. Işık, Denizli Devlet Hastanesi'ndeki 16 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşup taburcu edildi. Kovid-19 salgınıyla mücadelede, iyileşmiş hastalardan alınan immün plazma ile kritik durumdaki hastaların tedavisine katkıda bulunabilmek için geçen hafta Türk Kızılay Güney Ege Bölge Kan Merkezi'ne "immün plazma" bağışlayan Işık, bugün ikinci kez plazma bağışında bulundu.Veysel Işık, hastanedeki 16 günlük tedavinin ardından evinde 14 gün karantinada kaldığını belirterek zor bir süreci atlattığı için mutlu olduğunu anlattı. Hastaların sağlığına kavuşması için iki kez immün plazma bağışında bulunduğunu dile getiren Işık, "Diğer hastalara Allah'ım şifa versin, verdiğimiz kanlarla şifa buldursun" dedi. İnsanlara sosyal mesafeye dikkat etmelerini ve maskesiz dolaşmamalarını tavsiye eden Işık, "Hele sigara içen arkadaşlarımızın tamamen sigarayı anında bırakmalarını söyledim. Bu hastalığa yakalanıp da sigara içen olursa süreci gerçekten zor, sigara içmelerini tavsiye etmem. Sigara içmediğim için ben çok kısa sürede hastaneden çıktım. İçmiş olsaydım belki durumun, konumum farklı olurdu." diye konuştu. Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, "Sağ olsun bütün Kovid tedavisi geçirmiş kime ulaştıysak onlar da gönüllü olarak bağışçı olmayı kabul etti" dedi. Türk Kızılay Güney Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Zafer Aydın ise, "Bölgemizde şu ana kadar 10. bağışı alıyoruz. İlk bağışçılarımız bu gün ikinci bağışlarını veriyorlar. Şimdiye kadar 9 bağıştan 18 plazma elde ettik. Bunlar 18 hastamıza şu ana kadar şifa ve destek oldu. Bugünkü bağışla elde edilen 2 ünite ile toplamda 20 hastamıza inşallah şifa olacak" diye konuştu.