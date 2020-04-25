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Yaşar’dan online girişim kampı

Giriş Tarihi: 25.4.2020 ABONE OL
Yaşar’dan online girişim kampı
BU yıl 5'inci serisi gerçekleştirilen Yaşar Üniversitesi Girişim Kampı'20 programı #evdeteknolojiylekal teması ile sürdürülüyor. Alanında uzman isimleri girişimcilerle online olarak buluşturan oturumlarda, 'Pandemi Sırasında Girişimcilerin Yatırım Alma Süreci Nasıl Etkilenecek?', 'Türkiye'de Geliştirilen Covid-19 Teknolojileri ve Krizde Patentleme Süreçleri', 'Girişimcilere Motivasyon Artırıcı Öneriler' gibi farklı konu başlıkları ele alındı. Uzmanlar, girişimcilerin bu dönemde ümitsizliğe kapılmaması gerektiğini ve kriz dönemini fırsata çevirmek adına güncel gelişmeleri takip etmelerini öneriyor.

VERİMLİ PROGRAM
Yaşar Üniversitesi Girişimcilik Uzmanı Ayşe Şen, "Yaşadığımız salgın döneminde, evden çalışan girişimciler ve yeteneklerini keşfetmeye vakit bulan tüm girişimci adayları için 8 oturumdan oluşan verimli bir program hazırladık. Biri Orta Doğu menşeili olmak üzere 3 farklı startup firmanın başarı ve ayakta kalma hikayesinden, salgın sırasında yatırım alma süreçleri hakkında bilgi veren melek yatırım ağı temsilcilerine, Türkiye'de geliştirilen Kovid- 19 teknolojileri ve krizde patentleme süreçlerine kadar birçok konunun ele alınmasını sağladık. Girişimcilerimizi, bu dönemde ümitsizliğe kapılmaması ve kriz dönemini fırsata çevirmeleri adına güncel gelişmeleri takip etmeleri, sağlam bir network oluşturmak adına sosyal medya pazarlamalarını ve markalaşma süreçlerini gözden geçirmeleri, maliyet hesaplarını dikkatlice yapmaları konusunda yönlendirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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Yaşar’dan online girişim kampı
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