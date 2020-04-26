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74 kışının veresıye borcunu kapattılar

Giriş Tarihi: 26.4.2020 ABONE OL
74 kışının veresıye borcunu kapattılar
DENIZLI'NIN Buldan ilçesine bağlı Yalçınkaya Mahallesi ile Serinhisar ilçesine bağlı Yüreğil Mahallesi'ndeki 2 bakkala giden hayırseverler, veresiye defterindeki borçlara karşılık ödeme yaptı. Yalçınkaya Mahallesi'nde bakkal işleten Havva Çamoğlu, ilk kez gördüğü bir kişinin önceki gün öğle saatlerinde dükkanına gelerek veresiye defterindeki borçların tamamını hesaplamasını istediğini belirtti. Veresiye defterindeki borçları çıkardığını dile getiren Çamoğlu, "20 kişinin hesaplarını topladım, bu borçları ödeyerek silmemi istedi. Parayı verdi, ben de borçların üzerini karaladım. Mahallemizde işçi olan ve malum koronavirüs dolayısıyla işsiz kalan birçok müşterimiz var. Onlar adına çok sevindim" dedi. Yüreğil'de bakkal işleten Bilal İlhan'a başvuran ve isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever de veresiye defterindeki 54 kişinin yaklaşık 15 bin liralık borcunu ödedi. İlhan, bakkalın kapısına, "Bir hayırsever bakkala olan bütün borçları ödeyivermiştir. Allah hayrını kabul etsin, Allah ondan razı olsun, bakkala borcu olanlara duyurulur" yazılı kağıt astı.
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74 kışının veresıye borcunu kapattılar
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