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’de pide denetimi yapıldı

Giriş Tarihi: 26.4.2020 ABONE OL
Denizli’de pide denetimi yapıldı
DENIZLI Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilçede faaliyet gösteren fırın ve imalathanelerde denetim yaptı. Üretimde kullanılan mamullerin son kullanma tarihini ve iş yerlerinin yönetmeliklere uygun çalışıp çalışmadıkları kontrol edildi. Ekipler, iş yeri çalışanlarına da dikkat etmeleri gereken hususlarda bilgilendirmelerde bulundu. Gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmazken ekipler, alışverişe gelen vatandaşları da sosyal mesafe kuralı konusunda uyardı.
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Denizli’de pide denetimi yapıldı
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