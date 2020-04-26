Denizli’ye borçluyum

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un tecrübeli oyuncusu Olcay Şahan, yeni sezonda da yeşil-siyahlı formayı giymeyi istediğini bildirdi. Olcay Şahan, sosyal medya hesabında taraftarların sorularını yanıtladı. Olcay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada çalışmalarını evde sürdürdüğünü belirtti.

SAKATLIK CANINI SIKTI

Futbol kariyerine Denizlispor'da devam etmek istediğini dile getiren Olcay Şahan, "Sezon sonu sözleşmem bitecek ancak takımdan ayrılmayı düşünmüyorum ve sözleşmemi uzatmak istiyorum. Denizli'de mutluyum. Denizlispor'a bu sezon sakatlıklar nedeniyle talihsiz bir sezon geçirdim. Kendimi buraya borçlu gibi hissediyorum. Yönetim isterse önümüzdeki sezon kalıp borcumu ödemek isterim. Önümüzdeki sezon çok daha iyi bir Olcay Şahan olacak. Bunun için söz verebilirim" ifadelerini kullandı. Teknik Direktör Bülent Uygun ile iyi bir hava yakaladıklarını dile getiren Olcay, ligin başlamasıyla ellerinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceklerini vurguladı.