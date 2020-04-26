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Fırınlara ramazan denetimi

Giriş Tarihi: 26.4.2020 ABONE OL
Fırınlara ramazan denetimi
BERGAMA Belediye zabıta ekipleri, çevre mühendisi ve İlçe Tarım Müdürlüğü gıda mühendisi tarafından gerçekleştirilen denetimlerde un ve unlu mamullerin üretiminin yapıldığı fırınlar temizlikten işyeri ruhsatına, ürünlerin gramajından iş yeri çalışanlarının sağlık karnelerine ve hijyenik durumlarına kadar sıkı denetim altına alındı. Koronavirüs nedeniyle en üst seviyede tedbirler almaya devam ettiklerinin altını çizen Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Denetimlerimizi Ramazan ayı süresince devam ettireceğiz. Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde vatandaşlarımızın sağlığı bizim birinci önceliğimiz. Ramazan ayı nedeniyle gıda denetimlerimize devam edeceğiz" dedi.
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Fırınlara ramazan denetimi
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