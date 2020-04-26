Göztepe’den golcü arayışı

SÜPER Lig'deki sarı-kırmızılılar, İngiltere'de Championship'te forma giyen 30 yaşındaki İngiliz golcü Lyle Taylor'a talip oldu. İngiltere'de farklı ekiplerde forma giyen futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sona eriyor. Sarı-kırmızılılar, golcü transferi konusunda Lokomotiv Moskova'dan Eder, Lille'den Loic Remy ve Hollanda temsilcisi Vitesse'den Tim Matavz'ı da listesinde bulunduruyor.

TİTİ'YE KANCA

Göztepe'nin savunma oyuncusu Titi'ye Fenerbahçe talip oldu. Brezilyalı futbolcuyu radarına alan sarı-lacivertli yönetim, 32 yaşındaki stopere 2 yıllık sözleşme teklif edecek. Kulüp sözleşmesi biten oyuncunun 1 yıllık opsiyonunu elinde bulunduruyor. F.Bahçe, Alpaslan'a da talip olmuştu.



Gençlere gün doğacak

GÖZTEPE'DE koronavirüs salgını nedeniyle maçların ertelenmesi gelirleri azaltırken, gözler genç futbolculara çevrildi. Yeni sezonda sözleşmesi sona erecek birçok futbolcuyla yolları ayırıp, çok fazla takviye yapmayı düşünmeyen sarı-kırmızılılarda teknik ekibin gençlere vitrine çıkaracağı bildirildi. Kaleciler Göktuğ, Eren ve Arda'nın yanı sıra Yalçın, Ege, Yusuf, Batuhan, Hüseyin, Atakan ile Metin'in 2020-2021 sezonunda çok daha fazla süre alacakları öğrenildi.