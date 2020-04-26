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İhracatçılar büyük fedakarlık gösteriyor

Giriş Tarihi: 26.4.2020 ABONE OL
İhracatçılar büyük fedakarlık gösteriyor
TÜRKIYE'NIN ve dünyanın önemli tekstil merkezlerinden Denizli'de koronavirüse karsı büyük bir mücadele yürütülüyor. Üretim yapan dev tekstil firmaları ise ihracatın devam etmesi için, gerekli önlemleri alarak üretime devam ediyor. Tüm bu gelismelere ragmen, virüsün küresel olarak yayılması ihracatı da olumsuz etkiledi. Denizli Ihracatçılar Birligi (DENIB) Baskanı Hüseyin Memisoglu dünya ile birlikte Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüsün ekonomileri olumsuz yönde, ciddi etkiledigini söyledi. Koronavirüse karsın alınan tedbirler ile Denizli'de ki bir çok fabrikanın üretimlerine devam ettigini söyleyen Baskan Memisoglu, "Saglık Bakanlıgı'nın önerdigi sartlara uyuyoruz" dedi.
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İhracatçılar büyük fedakarlık gösteriyor
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