Kahraman polis canını hiçe saydı

İZMIR'IN Konak ilçesinde 565 sokak üzerinde geçtiğimiz gün silahlı bir kavga meydana geldi. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese Motosikletli Polis Timleri sevk edildi. Adreste saha çalışması yapan ekipler, H.Ç. isimli bir kişinin silahlı kavga olayına karıştıktan sonra 16 P 9153 plakalı otomobile binerek olay yerinden hızla uzaklaştığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, olay yerine yakın bir sokakta H.Ç.'yi söz konusu otomobilin yanında gördü.

AYAĞINDAN VURULDU

Sokak içerisine gelen polis ekipleri şahsın elindeki silahını bırakarak teslim olmasını isteyerek H.Ç.'ye adım adım yaklaştı. Bu esnada Motosikletli Polis Timlerini gören H.Ç., elini beline atarak tabancasını çıkarttı. O esnada bir polis memuru elinde tabanca bulunan H.Ç.'nin üzerine atılarak engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine polis ile H.Ç. arasında arbede yaşandı ve H.Ç. arbede esnasında tabanca ile bir el ateş etti. Tabancanın ateş alması sonucu kendisini ayağından vuran H.Ç. polis ekiplerine direnmeye devam etti. Ayağından vurulmasına rağmen H.Ç.'nin ardı ardına ateş etmeye çalıştığı tabancası şans eseri tutukluk yaptı. Arbede sonucu polis ekiplerinden yaralanan olmazken, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan H.Ç. tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. H.Ç.'nin akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.