Kahramanlara moral zıyaretı

Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; Çiğli Bölge Eğitim ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin başhekimlerini ziyaret ederek bilgi aldı, sağlık çalışanları ile bahçe sohbeti gerçekleştirdi. Başkan Sürekli; Koronavirüsle mücadele sürecinin başından itibaren hastanelerin durumu ve sağlık personelinin ihtiyaçlarını yakından takip ettiğini belirtirken, sağlık çalışmalarını bu kez bizzat yerinde görüp, sağlık çalışanları ile bir araya gelmekten heyecan duyduğunu ifade etti. Mücadelenin öncü kesimi olan sağlık çalışanları ile bir araya gelmenin kendisini son derece gururlandırdığını söyleyen Sürekli, "Bizler de, sonuna kadar onların yanındayız. İl Sağlık Müdürlüğü'müz alt yapılarının güçlendirilmesi ve aksama olmadan bir iş süreci yaşamaları için tüm gücünü harekete geçirdi. Her ihtiyaçları titizlikle karşılanıyor. Tıbbi malzeme eksikleri yok, tedbir amaçlı ya da kişisel tüm malzeme ve ihtiyaçlarını karşılanıyor. Bu zorlu, sıkıntılı dönemin yol göstericileri de kahramanları da onlar" dedi.