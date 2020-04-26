Milli yüzücü havuzu özledi

DÜNYAYI saran koronavirüs salgını yüzünden tüm spor organizasyonları durdurulurken alınan tedbirler kapsamında yüzme havuzlarının da kapatılması milli yüzücüleri olumsuz etkiledi. Yüzücüler yaklaşık 6 haftadır havuz antrenmanlarından uzak kalırken Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden İzmirli milli sporcu Emre Sakçı, çalışmalarını evde sürdürüyor. Geçen aralık ayında İskoçya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda ülkemize tarihin ilk madalyasını getirip, erkeklerde Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye 19 yıl sonra madalya sevinci yaşatan, daha önce de 2015 yılında 50 metre kurbağalamada gençler kısa kulvarda dünya rekorunu kıran ilk Türk yüzücü olan 22 yaşındaki Emre, havuza döneceği günü iple çekiyor.