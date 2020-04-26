Motosikletliler gönüllü kuryelik yapıyor

koronavirüs tedbirleri kapsamında kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları'na kentteki çeşitli motosiklet gruplarından oluşan 100 kişilik motosiklet ekibi destek veriyor. Motosikletliler, il genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 08.00-22.00 saatlerinde gönüllülük esasıyla ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor. Manisa Chopper Kings Mc Kulüp Başkanı Şükrü Demirgürz(59), "Burada arkadaşlarımızla birlikte işimizi severek yapıyoruz. İhtiyaç sahiplerine ekmek, süt, ilaç, maske o an ortam neyi müsaade ediyorsa, ne ihtiyaçları varsa götürmeye çalışıyoruz. Taşın altına elimizi bir nebze de olsa koyabiliyorsak ne mutlu bize" şeklinde konuştu. Motosikletli gönüllü Ramazan Yüksel(43), "Gönüllü motosiklet kuryeciliği yapıyoruz şuan da. Ve yaptığımız bu işten de çok mutluyuz" dedi. Şehzadeler ilçesinde oturan evli bir çocuk annesi ev hanımı Sümeyra Boztemür, "Sürekli kullandığım bir ilacım bitti. Bu kapsamda motosikletli gönüllü arkadaşlarımız bize eczaneden ilacımızı alarak ulaştırdı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.