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gönüllü kuryelik yapıyor

CÜNEYT HASÇELİK Egeli Sabah
Giriş Tarihi: 26.4.2020 ABONE OL
Motosikletliler gönüllü kuryelik yapıyor
MANİSA'DA koronavirüs tedbirleri kapsamında kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları'na kentteki çeşitli motosiklet gruplarından oluşan 100 kişilik motosiklet ekibi destek veriyor. Motosikletliler, il genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 08.00-22.00 saatlerinde gönüllülük esasıyla ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor. Manisa Chopper Kings Mc Kulüp Başkanı Şükrü Demirgürz(59), "Burada arkadaşlarımızla birlikte işimizi severek yapıyoruz. İhtiyaç sahiplerine ekmek, süt, ilaç, maske o an ortam neyi müsaade ediyorsa, ne ihtiyaçları varsa götürmeye çalışıyoruz. Taşın altına elimizi bir nebze de olsa koyabiliyorsak ne mutlu bize" şeklinde konuştu. Motosikletli gönüllü Ramazan Yüksel(43), "Gönüllü motosiklet kuryeciliği yapıyoruz şuan da. Ve yaptığımız bu işten de çok mutluyuz" dedi. Şehzadeler ilçesinde oturan evli bir çocuk annesi ev hanımı Sümeyra Boztemür, "Sürekli kullandığım bir ilacım bitti. Bu kapsamda motosikletli gönüllü arkadaşlarımız bize eczaneden ilacımızı alarak ulaştırdı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.
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Motosikletliler gönüllü kuryelik yapıyor
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