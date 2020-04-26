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çeşitleri toprakla buluştu

Giriş Tarihi: 26.4.2020 ABONE OL
Susam çeşitleri toprakla buluştu
ALİAĞA Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekipler, Aliağa'da tarla statüsündeki toprakların en iyi şekilde değerlendirilebilmesi ve çiftçilerin tarım hayatına katılabilmeleri amacıyla yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Kentin farklı noktalarındaki arazilerde deneme çalışmaları yapan ekipler, bu kapsamda Güzelhisar Mahallesi'ndeki arazilerde incelemelerde bulundu. Yapılan toprak analizlerinin ardından belirlenen arazide 'Cumhuriyet 99', 'Sarısu' ve 'Tan 99' Susam çeşitleri toprakla buluşturuldu.
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Susam çeşitleri toprakla buluştu
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