Susam çeşitleri toprakla buluştu

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekipler, Aliağa'da tarla statüsündeki toprakların en iyi şekilde değerlendirilebilmesi ve çiftçilerin tarım hayatına katılabilmeleri amacıyla yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Kentin farklı noktalarındaki arazilerde deneme çalışmaları yapan ekipler, bu kapsamda Güzelhisar Mahallesi'ndeki arazilerde incelemelerde bulundu. Yapılan toprak analizlerinin ardından belirlenen arazide 'Cumhuriyet 99', 'Sarısu' ve 'Tan 99' Susam çeşitleri toprakla buluşturuldu.