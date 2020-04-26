Yarım kalan ışı bıtıreceğız

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'da 2011 yılından beri A takımda yer alan stoper Metin Peker, salgın sonrası yarım kalan işlerini tamamlamak istediklerini belirtti. Türkiye ve dünyanın virüsten kurtulmasını en kısa sıra sürede normal hayata dönmek için gün saydıklarını belirten 27 yaşındaki savunma oyuncusu, "Umarım en kısa sürede her şey normale döner. Uzun bir süre futboldan ayrı kaldık. Ligler başladığında geçen sezon Play-Off'ta ıskaladığımız 2. Lig biletini bu yıl almak istiyoruz. Bunun bilincinde salgın sonrası sahada olacağız" dedi.