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Alkollü sürücü zor anlar yaşattı

Giriş Tarihi: 27.4.2020 ABONE OL
Alkollü sürücü zor anlar yaşattı
DENIZLI'NIN Pamukkale ilçesinde sokağa çıkma kısıtlama kararı kapsamında polis ekipleri kent genelinde 'görevli yazısı' bulunmayan araçlara denetim yaptı. Bu sırada 20 SS 686 plakalı otomobili durdurularak kontrol etmek istendi. S.M. isimli şahıs polis kontrol noktasına görünce ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Peşine çok sayıda polis ekibini takan S.M., isimli şahıs ara sokaklardan kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Şahsın peşini bırakmayan ekipler şüphelinin Mehmetçik Mahallesi 2597 Sokak üzerinde bir akrabasının evine girdiğini belirledi. Girdiği apartman dairesinden çıkarılan ve alkollü olduğu belirlenen şahıs zorluk çıkarıp, polise mukavemet göstermek isteyince bölgeye çok sayıda takviye ekip istendi. Bölgeye gelen ekipler şahsa kısıtlama kararını delip dışarı çıkmak ve alkollü bir şekilde araç kullanmak suçundan toplam ceza yazdı. Şüpheli şahıs, olayı görüntüleyen gazetecilere hakaret ve küfürler etti. S.M., polisin müdahalesiyle sakinleştirildi.
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Alkollü sürücü zor anlar yaşattı
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