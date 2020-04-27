Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri Dar gelirliler için dayanışma çağrısı yaptı

Dar gelirliler için dayanışma çağrısı yaptı

Giriş Tarihi: 27.4.2020 ABONE OL
Dar gelirliler için dayanışma çağrısı yaptı
İZMIR'DE Konak Belediyesi, bakkal, manav ve kasaplardaki veresiye defterlerinde biriken borçların silinmesi için 'Haydi Birlikte Konak' sloganıyla dayanışma kampanyası başlattı. Hayırsever vatandaşlara seslenen Konak Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Komşun gülsün, esnafın yaşasın diye, gel bir veresiye defterini de sen kapat. Salgın nedeniyle dara düşen birçok insanımız var. Hayırsever vatandaşlarımız, esnafın veresiye defterlerine yazılmış borçları, güçleri yettiği kadar ödeyerek kapatabilir. Böylece hem zorda kalanlara hem de esnafa destek oluruz" diyerek dayanışma çağrısında bulundu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dar gelirliler için dayanışma çağrısı yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA