Dar gelirliler için dayanışma çağrısı yaptı

Konak Belediyesi, bakkal, manav ve kasaplardaki veresiye defterlerinde biriken borçların silinmesi için 'Haydi Birlikte Konak' sloganıyla dayanışma kampanyası başlattı. Hayırsever vatandaşlara seslenen Konak Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Komşun gülsün, esnafın yaşasın diye, gel bir veresiye defterini de sen kapat. Salgın nedeniyle dara düşen birçok insanımız var. Hayırsever vatandaşlarımız, esnafın veresiye defterlerine yazılmış borçları, güçleri yettiği kadar ödeyerek kapatabilir. Böylece hem zorda kalanlara hem de esnafa destek oluruz" diyerek dayanışma çağrısında bulundu.