‘Dezenfektanlar egzama yapabilir’

salgınıyla birlikte hijyen kurallarına dikkat edilmesi istenirken, dezenfektan kullanımı da arttı. Dermatolog Doç. Dr. Bengü Gerçeker Türk, sık kullanılan dezenfektanların ciltte tahrişe neden olduğuna değinerek, "Kovid-19 nedeniyle daha sık dezenfektan kullanır hale geldik. Derimizin üzerinde örtücü bir tabaka mevcut. Temizleyiciler içerisindeki alkollerle bu tabaka hasarlanmaya başlıyor. Deride tahriş egzaması görülüyor. El egzaması kronikleşmeye başladığı takdirde gerekli önlemler alınmıyorsa tahriş, ellerden kollara boyna ve yüze yayılım gösterebiliyor. Elleri yıkadıktan sonra mutlaka nemlendirici krem kullanılmalı. El egzamasının hem gelişmesini engelliyor hem de tedavisinde yardımcı olmasını sağlıyor" diye konuştu.