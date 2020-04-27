Madencilerde asayiş berkemal

Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in bazı basın yayın organlarındaki Soma ile ilgili açıklamalarının gerçekten tamamen uzak olduğunu söyledi. Özkan, Türkiye'de salgının başlamasıyla ve Soma'da Kovid- 19 vakası görülmeden önce ilçedeki tüm maden işletmelerinin süratle esnek çalışma modeline geçtiğini ifade etti. İlçede üç yer altı ocağı, üç de açık ocak bulunduğunu belirten Özkan, şunları kaydetti: "Tüm maden ocaklarında çalışan işçilerin yüzde 75'i izne çıkarılmış, tüm çalışmalar minimum düzeye indirilmiştir. Üç yer altı ocağında da şu anda toplam işçi sayısının yüzde 25'i ile üretim amaçlı çalışma yapılmamakta, sadece tarama, su çekimi, drenaj ve tamir bakım işleri yürütülmektedir. Aynı şekilde işçi servislerinde de seyrek oturma düzenine dikkat edilmektedir. İlçedeki tüm maden işletmeleri gerek İl Hıfzıssıhha Kurulu gerekse İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına titizlikle uymaktadır. Sayın Özel'in ilçede Kovid-19 vakalarının kırmızı alarm seviyesinde olduğu iddiası da gerçeklerden uzaktır."