Salgın başladı, polise gelen ihbarlar arttı

salgınına karşı verilen mücadele kapsamında, sağlık çalışanlarının yanı sıra polisler de yoğun mesai harcıyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis memurları, kentin çeşitli yerlerinde hem sürücüleri hem de yayaları, sokağa çıkma yasağı kapsamında olup olmadıklarına bakarak denetliyor. Ekipler, 11- 12 Nisan'da uygulanan yasakta, sokağa çıkma hakkı bulunmayan 859 kişiye toplam 1 milyon 694 bin 500 liralık adlı ve idari para cezası keserken, 18- 19 Nisan'da ise 1456 kişiye toplam 2 milyon 889 bin lira adlı ve idari para cezası uyguladı. 155'e yapılan ihbar ve çağrıların düştüğü yer olan İl Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'ne bağlı İzmir Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nce koronavirüs öncesi günde ortalama 3 bin çağrı alınırken, sayının bugünlerde 8- 10 bin olduğu bildirildi. Arayanların çoğunun, ekmek almak için dışarı çıkma hakkı olup olmadığını ya da mesleğini dile getirerek, şehirler arası yolculuk yapmasının mümkün olup olmadığını sorduğu belirtildi. En yoğun çağrı alınan ikinci konunun ise sokağa çıkma yasağına uymayan kişilerin ihbar edilmesi olduğu öğrenildi.