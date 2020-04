Sofralar ayrı gönüller bır

Kınık ilçesinde Kaymakamlık Belediye ve hayırseverler tarafından kurulan Aşevi ile her gün 3 çeşit yemek ve yanında ekmek ile beraber daha önce belirlenen yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine servis ediliyor. Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer yaptığı açıklamada, "Daha önce her yıl ramazan ayında faaliyet gösteren aşevini bu yıl pandemi sebebiyle sadece ramazan ayında değil pandemi süresince her gün 500 aileye mensup toplamda 1000 kişiye yemek hizmet vermek üzere Kınık Kaymakamlığı, Kınık Belediye Başkanlığı ve hayırsever iş adamlarından oluşan komisyon ile yeniden hizmete aldık. Pandemi sebebiyle kapalı olan belediyemiz sosyal tesislerini aşevine tahsisi ettik. Sosyal tesislerimizin aşçıları ve personeli tarafından hazırlanan yemekler Belediyemiz Araçları ve Halkla İlişkiler ekibi tarafından Kınık Merkez ile Poyracık ve Yayakent mahallelerinde yaşayan kimsesiz yaşlılarımız ile ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar ulaştırılıyor. Bu hayır faaliyetimize katkılarından dolayı Başta Kınık Kaymakamımız Erol Türkmen olmak üzere hayırsever iş adamlarımıza Belediyemiz personeline ve hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.