Taksıcıler acıl yardım beklıyor

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, hükümete çağrıda bulundu. Anık, korona virüsü nedeniyle hayatın adeta felç olduğunu, taşıma sektörünün daha önce eşi benzeri görülmemiş bir kriz yaşadığını açıkladı. Anık, ülke genelinde tüm taksicilerin yaşam mücadelesi verdiğini, sürecin uzaması halinde durumun daha da kötüleşeceğini dile getirerek, şunları söyledi: "Hükümetimize ilk etapta sunulan desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Kısa çalışma ödeneği için başvurduk, üyelerimizi de bu haktan yararlanmaları için uyardık; ancak daha çok yardıma ihtiyacımız var. Hayatın normalleşmesinin uzun sürme ihtimali uykuları kaçırıyor, tüm esnafı kara kara düşündürtüyor. Hükümetimizden akaryakıt ve nakit desteği istiyoruz. Esnafımız çok zor durumda. Sürecin uzama ihtimalini düşünmek bile istemiyoruz" dedi.