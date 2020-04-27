Traktörlerle imece usulü dezenfekte

Bandırma ilçesinde kırsal mahallelerin muhtarları gönüllülük esasına dayalı olarak bir araya geldi. Daha önce Edincik Mahallesi'nde traktör sahibi vatandaşlar tarafından oluşturulan "Gönüllü Dezenfekte Timi" diğer kırsal mahallelerdeki çiftçilerin de katılması ile 35 traktörlük dev bir filoya dönüştü. Salgınla mücadele kapsamında kırsal mahallelerde ikamet eden muhtar ve çiftçiler kendi mahallelerinden temin ettikleri zirai faaliyetlerde de kullanılan özel ilaçlama makinelerinin yer aldığı 35 adet traktörle dezenfekte çalışmalarına destek verdi.