‘Turizmin kurtarıcısı sanal dünya olabilir’

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) sağlığı olduğu kadar ekonomiyi de olumsuz etkiledi. Yazın gelişine sayılı günler kala salgından en çok etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor. Birçok kişi koronavirüs nedeniyle aylar öncesinden yaptığı rezervasyonları iptal etti. Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. İge Pırnar, sektördeki gelişmeleri değerlendirdi. Prof. Dr. İge Pırnar, kısa vadede oldukça olumsuz etkileneceği öngörülen sektörde pazar payı oldukça düşse de iş turizminin, iç pazarda süreceğinin öngörüldüğünü ifade etti. Prof. Dr. Pırnar, bireysel turizm faaliyetlerinde de yine iç turizmin ön plana çıktığını belirterek, "Çünkü pandemi sürecinde yapılan çalışmalar, insanların evlerine otomobilleri ile ulaşabilecekleri yerlere ziyareti tercih ettiklerini göstermekte. Dış turizmde ise hâlihazırda görünen eğilimlerde bu yaz dönemi için Türkiye'den aylık ya da sezonluk yazlık ev kiralama taleplerinin oluştuğu görülüyor" dedi.

KORONA SERTİFİKASI

Oteller bağlamında da olumlu gelişmeler beklendiğini kaydeden İge Pırnar, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sektör temsilcilerine belirttiği yol haritasında, otellerin yarı kapasite ile mayıs sonu gibi faaliyete geçebilmeleri öngörülmekte. Otellere yönelik talebin artırılması için korona sertifikası uygulamaları da planlanmakta. Sertifikasyonun her anlamda garanti ve güvence sağlamasının özelinde, uygulamaya geçileceği belirtilen turizm işletmelerinin alacakları 'korona' sertifikası gibi önlemler talebi olumlu etkileyebilecek önemli uygulamalardır" diye konuştu.

SANAL ÖNERİ

Çin'de uygulamaya geçen sanal fuarcılık faaliyetlerinin ülkemizde de ulusal ve uluslararası boyutta yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. İge Pırnar, "Bu tür sanal fuarlarda üç boyutlu sistemde ticari fuar alanları, sergiler ve stantlar gezilerek alıcı ve satıcılar sanal ortamda buluşabilmekte. Yine sanal ortamda online siparişler ve işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Bu bağlamda, internette sanal etkinlik platformlarının kurularak, sanal ticari fuarların, sanal iş fuarlarının ve sanal kongrelerin bu platformların altında toplandığı görülmekte. Canlı webinarlar yani ağ üzerinden yapılan seminerler, dijital içerik, 7/24 sürekli müşteri ilişkileri ile desteklenen bu sistemler oldukça popüler olmaya ve klasik uygulamaların yerini almaya başladı" diyerek önerilerde bulundu.

ÖNLEMLER ALINMALI

Fuarlardan vize süreçlerine, bilet satışından müzelerin gezilebilmesine kadar birçok işlemin sanal dünyaya taşındığını hatırlatan Prof. Dr. Pırnar, turizm sektörü için alınabilecek önlemleri sıraladı:

Vize vb. başvurularının internet üzerinden yapılabilmeli

Uçağa binmeden önce yolculara Kovid-19 testi yapılmalı

Toplu alanlarda otomasyondan maksimum düzeyde yararlanılmalı.

Müzelerin, etkinliklerin ve kongrelerin dijital ortama taşınması ve sanal ziyaretlerin hizmete sunulması.

Yurt dışından gelen turistlere hastalığa özel tedavi, hastane bakımı güvencesinin sağlık sigortalarına eklenmesi.