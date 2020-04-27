Yenı endemık çığdem türü keşfedıldı

Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliği ile Osmaniye- Maraş il sınırında yeni bir endemik çiğdem türü keşfedildi. Yeni türe "Karacaoğlan Çiğdemi", bilimsel olarak ise "Crocus asymmetricus" ismi verildi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ülkemiz, coğrafi özellikleri nedeniyle dünyada benzerine az rastlanan bir bitki zenginliğine sahiptir. Endemik bitkiler ise ülkemizin bitkisel çeşitlilik açısından çok önemli bir potansiyele sahiptir. Bu bitkilerin keşfedilerek literatüre kazandırılmasının sağlık, ekonomi, turizm açısından değerinin yanı sıra endemik türlerin korunmaları için de önemli katkı sunuyor. Endemik bitkilerin koruma altına alınması, nesillerinin devamı ve ekolojik sistem için oldukça önemli. İki köklü yükseköğretim kurumundan bilim insanlarımızın iş birliği ile yeni bir endemik tür literatüre kazandırıldı. Akademisyenlerimizi kutluyorum" dedi.