Yurtlara duygu yüklü mektuplar bıraktılar

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid- 19) nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yurt dışındaki Türk vatandaşlarının tahliye işlemi devam ediyor. Bu süreçte yurtlara yerleştirme işlemi sürerken 14 günlük karantina süresi tamamlananlar son sağlık kontrollerinin ardından evlerine gönderiliyor. Yurtlardan ayrılanlardan geriye ise odalarda bıraktıkları duygulu mektupları kaldı. Binayı temizleyen işçiler buldukları mektupları yurt yetkililerine teslim ediyor. Etiyopya'dan karantina için İzmir'deki öğrenci yurduna gelen, 14 günlük sürenin tamamlanmasının ardından memleketine giden Ahmet Taşkıran da ayrılmadan önce teşekkür mektubu bıraktı.Taşkıran, mektubunda, "Yurtta kaldığımız süre zarfında bizlere evlerimizi aratmayacak şekilde en güzel şekilde bakımlarımızı eksiksiz yerine getirdiniz. Burada kaldığımız süre zarfında başta yurt müdürü ve bizimle ilgilenen sağlık çalışanlarına ve kusursuz çalışan yurt personeline çok teşekkür ederim. Sizi asla unutmayacağımı bilmenizi isterim" cümlelerine yer verdi.

PARA BIRAKTI

Alper isimli bir vatandaş yazdığı mektupta, "Bizi Türkiye'ye getiren uçak büyükelçilik tarafından ayarlandı. Yemeklerimiz odalarımıza üç öğün olarak getirildi. Odalarımız tertemiz ve tüm ihtiyaçlarımız karşılandı. Gün içinde sağlık kontrollerimiz yapıldı. Tüm birimlerin hiçbir eksik bırakmadan çalışması Türkiye'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu bir kere daha hatırlattı. En içten teşekkürler" dedi. Kamerun'dan getirilen ve 14 gün boyunca Buca Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Birol Tartılmış, "Mecburen odalarınızda misafir olduğum kızlarıma selam ederim. Allah yolunuzu açık etsin. Dışarıdan bir şey aldıramadığım için mutfakta köşe dolabındaki poşet çayını kullandım. Kutuya 20 lira emanet bıraktım. Hakkınızı helal edin. Hepinize mutluluklar dilerim" yazılı mektup bıraktı.