Yusuf bebeğe Kızılay desteği

İzmir'in Bornova ilçesinde yeni doğum yapmış olan annenin sesine kulak veren Kızılay Bornova Şube Başkanlığı ekipleri, hastanede tedavi altında olan bebeğe anne sütünü ulaştırdı. Bornova ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde yaşayan Yıldırım ailesinin Tepecek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde bir erkek çocukları dünyaya geldi. Bebek rahatsızlığı dolayısıyla özel bir hastanede kuvöze alındı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bebeğine süt gönderemeyen anne Altun Yıldırım'ın yardımına Kızılay Bornova Şube Başkanlığı ekipleri yetişti. Kızılay ekipleri tarafından Altun Yıldırım'ın eşi Bahattin Yıldırım ile birlikte evden alınan anne sütü, bebeğe verilmek üzere hastane görevlilerine teslim edildi.