4 bin km uzaktan ‘uluslararası’ terapi

KORONAVIRÜS, eğitim almak ya da çalışmak için yurt dışına giden Türkleri, psikolojik destek amacıyla 'online terapi'ye yönlendirdi. Türkiye'ye 2 bin ila 4 bin kilometre uzaktaki Avrupa'nın farklı bölgelerinde yaşayan vatandaşlar, ülkemizdeki psikologlarla iletişime geçerek internet üzerinden seanslara başladı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Yasemin Meral Öğütçü, online terapinin etkin ve yararlı bir yöntem olduğunu söyleyerek, "Evden çıkmadığımız bu süreçte, ülkemizde online terapiye ilgi arttı. Korona virüs nedeniyle kaygının da fazlalaştığını göz önüne alırsak, uzaktan da olsa psikolojik destek almak yarar sağlar" dedi.