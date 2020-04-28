AK Parti İzmir binlere ulaşıyor

AK Parti İzmir İl Başkanlığı; koronavirüsle mücadele ve tedbirlerle ilgili yürüttükleri çalışmalar kapsamında parti teşkilatlarını diri tutarken, özellikle mahalle muhtarlarını sürece yoğun biçimde dahil eden atımlar atıyor. İl Başkanlığı'nın koordinasyonunda tüm İl Yönetim Kurulu'nun yoğun mesaisi ile 1294 mahalle başkanı ile birlikte 1294 muhtarın arandığını belirten Sürekli; "Teşkilatın uç beyleri mahalle başkanlarımız ise, devletimizin uç beyleri de muhtarlarımızdır. Onların bu sürece aktif katılımı, salgınla mücadelemizi ve aldığımız tedbirleri daha etkin kılmaktadır. Muhtarlarımız, mahallelerimizi en iyi tanıyan, vatandaşla aramızdaki en sağlam köprülerimiz. Hepsine sürece koydukları katkılar için teşekkür ediyorum" dedi. Tüm AK Parti ilçe teşkilatlarının da aktif bir biçimde sürece dahil olduğunu vurgulayan Başkan Sürekli, "İlçe başkanlıkları şu ana kadar 190 bin 65 yaş altı, 35 bin de 65 yaş üstündeki üye ile bire bir görüşmeler yaptı. Şehit ailelerine de tek tek ulaşıldı, ihtiyaçlarının karşılanması için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.