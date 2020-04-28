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Arkas’ta Adis yolcusu

Giriş Tarihi: 28.4.2020 ABONE OL
Arkas’ta Adis İtalya yolcusu
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin iddialı ekiplerinden Arkasspor'da forma giyen Adis Lagumdzija'nın gelecek sezon İtalya'da Vero Volley Monza forması giyeceği öğrenildi. İzmir temsilcisinde üçüncü sezonunu geçiren Boşnak asıllı Türk pasör çaprazı, özellikle milli takım ve Avrupa maçlarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Mavi-beyazlı takımın skor yükünü çeken Adis'in yuvadan uçarak kariyerini İtalya Süper Ligi'nde sürdürme kararı aldığı belirtildi. Arkasspor'la sözleşmesi sona erecek 21 yaşındaki Adis'in 19 yaşındaki smaçör kardeşi Mirza ise İzmir ekibinde kalacak. Hayalinin İtalya'da forma giymek olduğunu dile getiren Adis, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de kalması halinde ise Arkasspor'la yola devam edeceğini belirtti.
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Arkas’ta Adis İtalya yolcusu
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