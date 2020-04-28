Boyoz bir telefon uzağınızda

İZMIR'IN geleneksel lezzeti 'boyoz' yeni tip koronovirüs salgınına karşın İzmirlilerin evlerine konuk oluyor. Smyrna Boyoz, "Evde Kal" günlerinde de İzmirlilerin alışık oldukları kahvaltı lezzetini evlerine ulaştırıyor. Smyrna Boyoz, "Evde Kal" günlerinde İzmirliler için yeni bir uygulama başlattı. "Smyrna Boyoz Sana Gelsin" uygulaması sayesinde İzmirliler evlerinden çıkmadan, her cuma sabah kahvaltılarının eşsiz lezzeti boyozu evlerine sipariş edebiliyor. Smyrna Boyoz Marka Kurucusu Musa Turan, "1492'de İspanya'dan göç ederek İzmir'e yerleşen Sefaradların yolluk olarak yanlarında getirdikleri boyozlar sayesinde hayatta kaldı. O günlerden şimdiye kadar kültürel bir miras olarak lezzet yolculuğuna devam eden İzmir boyozunu biz de bu zorlu günlerde İzmirlilerin evlerine getiriyoruz. Kimseyi bu lezzetten mahrum bırakmayız" dedi.