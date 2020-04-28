EÜTF Hastanesi’nde dezenfeksiyon işlemi sürüyor

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesi'nde de koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. İzmir başta olmak üzere bölgede küresel salgınla mücadelede önemli rol üstlenen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bir yandan hastaların tedavileri tamamlanarak taburcu edilirken diğer yandan da salgına karşı tüm tedbirler ihmal edilmeden sürdürülüyor. İzmir'de vatandaşların yoğun olarak gittiği EÜTF Hastanesinin iç ve dış mekanları dezenfekte edilerek bütün birimlerde ilaçlama çalışması yapılıyor.Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Koronovirüs salgını ile mücadelede tedbirlerimizi elden bırakmıyoruz. Üniversite hastanemizin iç ve dış alanlarında çalışanlarımız ve hastalarımız adına kapsamlı bir dezenfeksiyon işlemi uyguladık. Anabilim dallarımız başta olmak üzere idari hizmet birimlerimize, ortak kullanım alanları ile dış alanlarımıza, bina girişlerine, oturma alanlarına, atık toplama alanlarına dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Çevre Yönetimi İlaçlama birimimiz çalışanları başta olmak üzere üniversitemiz hastanesi yönetimine ve tüm emeği geçen personel ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. Rektör Budak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bugüne kadar belirli periyotlarla sürdürülen dezenfeksiyon işleminin sık aralıklarla sürdürüleceği de belirtti.