Göztepe’den Selçuk sürprizi

SÜPER Lig ekibi Göztepe dış transferde, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve yollarını ayırmaya hazırlanan orta saha oyuncusu Selçuk İnan'a talip oldu. 35 yaşındaki yıldız oyuncuya en az 1 yıllık teklif götürecek olan Göztepe, Mossoro ile yolları ayırıp Selçuk'u takıma monte ederek orta sahada verimi artıracak. Sarı-kırmızılı takımda bu sezon çoğunlukla yedek kalan Selçuk İnan, ligde yalnızca 6 maça çıktı ve 267 dakika süre aldı. Yıldız isim bu karşılaşmalarda skor üretemedi. Kariyerine Çanakkale Dardanel SK altyapısında başlayan Selçuk İnan, sırasıyla Manisaspor, Trabzonspor ve Galatasaray formaları giydi. Tecrübeli futbolcu, 9 sezondur sarı-kırmızılı formayla mücadele ediyor.