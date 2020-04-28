Kısıtlama bitti yoğunluk oluştu

KORONAVIRÜS salgını tedbirleri kapsamında İzmir'inde aralarında bulunduğu 31 ilde geçtiğimiz haftasonu 4 günlük sokağa çıkma kısıtlama uygulandı. İzmir'de ikamet eden bazı vatandaşlar, kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafiğe ve sokaklara çıktı. Araçları ile birlikte trafiğe çıkan vatandaşlar, trafik polisleri tarafından Karabağlar ilçesi Yeşillik Caddesi üzerinde yapılan uygulama neticesinde durduruldu. Ekipler tarafından, ehliyet, kimlik ve ruhsat sorgulamaları yapılırken, ayrıca vatandaşlar maske takmaları ve araç içerisinde sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda sık sık uyarıldı.