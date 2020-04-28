Kural tanımayan kişilere ceza yağdı

KORONAVIRÜS salgınıyla mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması pazar gecesi sona erdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı jandarma ekipleri şehrin hemen her noktasında 4 gün boyunca denetimlerini sürdürdü. İzmir'de büyük çoğunlukla yasağa uyulduğu gözlenirken, bazı vatandaşların kısıtlamanın sona ermesinin hemen ardından araçlarıyla birlikte yola çıktığı görüldü. İzmir genelinde yapılan denetimler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bin 704 kişiye idari işlem yapılırken, toplamda 3 milyon 620 bin lira para cezası kesildiği belirtildi. Ayrıca, 11 kişi hakkında ise adli işlem uygulandığı bildirildi.Bu arada sokağa çıkma kısıtlamasının son bulmasına 5 dakika kala bir sürücü otomobili ile dışarıya çıktı. Polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurdukları vatandaşa, sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine 5 dakika kaldığını belirterek, kural ihlali nedeniyle 3 bin 150 para cezası uygulandı. Öte yandan Manisa'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında tedbir ve yasaklara uymayan 442 kişiye toplam 639 bin 932 lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.