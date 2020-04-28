Lise öğretmenlerinin dezenfektan mesaisi

BALIKESIR'IN Bandırma ilçesindeki Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde döner sermaye yöntemiyle kurulan atölyede, sabun ve dezenfektan üretiliyor. Uzaktan eğitim uygulamasının başlamasına kadar öğrencilerin de yer aldığı çalışmalar, idareci ve öğretmenlerden oluşan 10 kişilik ekip tarafından sürdürülüyor. Üretilen dezenfektan ile diğer temizlik malzemeleri, Balıkesir, Aydın, Manisa ve Muğla'daki kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre gönderiliyor. Okul Müdürü Aysun Karadayı, mart ayının ilk haftasından itibaren yüzey ve el dezenfektanı ürettiklerini söyledi. Karadayı, "Marmara ve Ege Bölgelerine hizmet veriyoruz. Talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Özellikle aciliyete göre cevap veriyoruz" dedi. Günlük üretim kapasitelerinin normalde öğrenciler de üretime katkı sağladığı dönemde 8 ton olduğunu belirten Karadayı, 15 çeşit ürün imal ettiklerini aktardı.