Market ve tatlıcıya ramazan denetimi

İZMIR Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ve denetim görevlileri, kentte marketler zincirinin şubesinde ambalajlı ve açıkta satılan gıdaların denetimini yaptı. Reyonları dikkatle gezen Özen ve görevliler, ramazan ayı dolayısıyla satışa sunulan kolilerin içindeki ambalajlı gıdaları da kontrol etti. Market sonrası tatlıcıya giden Özen ve denetim görevlileri, tezgahta duran paketli tatlıların son tüketim tarihine bakarak, personelin maske ve eldiven tedbirlerine uyup uyulmadığının kontrolünü yaptı. Özen, her yıl Ramazan ayında titizlikle denetimlerine devam ettiklerini ancak bu sene koronavirüs nedeniyle daha çok dikkat edildiğini dile getirdi. Özen, "Aslında yıllardır ramazan ayı içerisinde vatandaşlarımızın sıkça tükettikleri ürünlere yönelik bir denetim gerçekleştiriyoruz. Bu sene ayrı bir dönem yaşıyoruz. Çalışan arkadaşlarımız gerekli tedbirleri alıyorlar mı, diye bir denetim gerçekleştiriyoruz. Amacımız; İzmir'de yaşayan 4 milyon 500 vatandaşımızın tamamını güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşması" dedi.