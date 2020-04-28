‘Seyyar Pazar’ İzmir’e yayılıyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk uygulaması Buca'da yapılan Seyyar Pazar İzmir genelinde yaygınlaşıyor. Bornova ve Karşıyaka'nın ardından Konak ve Karabağlar'da başlayan uygulama yurttaşlardan büyük ilgi gördü. Seyyar Pazar yarın Gaziemir, Balçova ve Narlıdere'de başlayacak. Seyyar Pazar ile salgın nedeniyle pazara gidemeyen İzmirliler kapılarının önünde uygun fiyata pazar alışverişi yapabiliyor. Alışverişi mümkün olan en kısa sürede tamamlamak için paketler birer gece önceden tartılarak hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında soğan, patates, limon, elma ve portakal olmak üzere beş ana üründe fiyatı belirliyor ve bu sayede İzmir genelinde fiyat tanzimi sağlamayı hedefliyor. Seyyar Pazar'daki ürün çeşidi ise gelen talepler üzerine artırılıyor.