Yıldız fabrikası Menemenspor

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'de aldığı flaş skorlarla dikkatleri üzerine çeken Ekol Göz Menemenspor, yıllardır altyapısından yetiştirdiği ve alt liglerden keşfettiği futbolcuları Süper Lig'e transfer ederek önemli işlere imza atıyor. Sarı-lacivertli ekibin altyapısından yetişen Çağlar Söyüncü İngiliz ekibi Leicester City, kaleci Harun Tekin de şimdi Fenerbahçe forması giyiyor. İzmir ekibinin Tirespor'dan kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş ise Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor'un en önemli oyuncularının başında geliyor. Sarılacivertliler daha sonra keşfettiği sol kanat Samed Ali Kaya ile stoper Veli Çetin'i de Süper Lig temsilcisi Göztepe'ye sattı. Ekol Göz Menemenspor son olarak genç sol beki Alberk Koç'u Çaykur Rizespor'a gönderdi.Ekol Göz Menemen, Bucaspor, Gümüşordu ve Altınordu'da forma giyen Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, 2016-2017 yılında Alman ekibi Freiburg'a transfer oldu. Burada 2 sezon görev yapan ve dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki yıldız futbolcu, geçen sezon başında Leicester City'e gitti. Son iki sezondur İngiliz ekibinde forma giyen genç yıldız, bu sezon oynadığı 28 maçta da ilk 11'de sahaya çıktı. Söyüncü 2520 dakika sahada kalarak 1 gol, 1 asist yaptı. Çağlar Söyüncü, yeni sezon öncesi de Alman devi Bayern Münih'in transfer listesinde.TEKNIK direktör Cenk Laleci, "Sezon başında camia içinde yaşanan olaylar nedeniyle futbola iyi konsantre olamadık. İlk amacımız ligde kalmak ve tecrübe kazanmaktı. Bunu başardık. Ancak futbolcularımın büyük özverisiyle üst sıraları zorladık. İlk devreyi Play-Off hattında tamamladık. İkinci sıraya kadar yükseldik. Kimsenin bize şans tanımadığı ligde inanmış bir takımın neler yapabileceğini gösterdik" dedi.