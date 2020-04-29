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84’lük Sevgi Teyze herkese örnek oldu

Başkan Erdoğan’ın başlattığı ’na yapılan bağışlar sürüyor. Manisalı 84 yaşındaki da, maaşını çekip 5 bin lira bağışladı

Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
84’lük Sevgi Teyze herkese örnek oldu
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde eşinden kalan maaşla hayatını sürdüren 84 yaşındaki Sevgi Yavaş, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 bin lira bağışladı. Dindarlı Mahallesi'nde yaşayan Yavaş'ın bağışını, Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri teslim aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Yavaş, "Bağış yapabilmek için maaşımı bekledim. Çok mutluyum" şeklinde konuştu. Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, yaptığı açıklamada, Sevgi Yavaş'ın örnek davranışı karşısında duygulandığını belirterek, "Sevgi ninemin ellerinden hürmetle öpüyorum" ifadesini kullandı.
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84’lük Sevgi Teyze herkese örnek oldu
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