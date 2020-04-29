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Altay kurmayları Erdi’nin peşinde

Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
Altay kurmayları Erdi’nin peşinde
TFF 1'inci Lig'in iddialı ekiplerinden Altay'ın transfer çalışmalarına şimdiden başladığı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, Keçiörengücü'nde forma giyen genç stoper Erdi Dikmen'e kanca attı. Başkent ekibinde sergilediği başarılı performansla Süper Lig takımlarının da dikkatini çeken Erdi'yi Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun özellikle transfer etmek istediği belirtildi. Futbola başladığı Samsunspor'da profesyonel olan 23 yaşındaki savunmacı, Keçiörengücü'nde üçüncü sezonunu geçiriyor. Başkent temsilcisinde 2'nci Lig'de bir kez Play-Off deneyimi yaşayıp, geçen sezon şampiyonluk kupası kaldıran 1.95 boyundaki Erdi'nin kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Keçiörengücü 28 haftada kalesinde gördüğü 22 golle bu sezon 1'inci Lig'de en az gol yiyen iki takımdan biri olurken, Erdi 25 maçta görev alarak takımının bu performansına önemli katkı sağladı. Alt yaş gruplarında 7 kez milli formayı terleten futbolcu hedefinin A Milli Takım ve Avrupa'da forma giymek olduğunu öğrenildi.
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Altay kurmayları Erdi’nin peşinde
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