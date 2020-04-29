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Ara ilaç gibi geldi 7 futbolcu iyileşti

Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
Ara ilaç gibi geldi 7 futbolcu iyileşti
KORONAVIRÜS salgını kapsamında tüm maçlara ara verilmesinin ardından Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor 4'erli gruplarla ilk idmanını gerçekleştirirken, sakatlıklarını atlatan 7 futbolcu takıma döndü, sözleşmesini fesheden kaleci Stackhowiak ile ülkesi Gambiya'ya izinsiz giden Barrow antrenmanda yer almadı. Tamamen iyileşen Tolgahan, Recep, Bergdich, Mbamba, Ben Youssef, Sacko ve Sackey ilk antrenmanda takımla çalıştı. Oyuncuların ciddi sakatlıklardan dönüp iyileşmesi teknik ekibi sevindirirken, gidenler ise can sıktı. Salgın nedeniyle ülkesine izinsiz olarak giden Barrow'a ağır para cezası verileceği ifade edildi.
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Ara ilaç gibi geldi 7 futbolcu iyileşti
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