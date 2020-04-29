Atatürk sevgileriyle duygulandırdılar

BUCA Belediyesi Pırlanta Merkezlerinin öğrencileri, belediyenin sosyal medya hesaplarında öğretmenleriyle birlikte birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştiriyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında belediye tarafından kendilerine dağıtılan bayraklara, parmak boyalarıyla Atatürk'ün kalpaklı portesini çizen çocukların Ata'larına olan sevgisi sokaklardan taşıyor. Okul öncesi yaş gurubunda olan yüzlerce küçük, etkinliği büyüterek kentin dört bir yanını Atatürk portresiyle donatmaya devam ediyor. Çocukların Atatürk sevgisi 7'den 70'e herkesin yüzünü gülümsetiyor.