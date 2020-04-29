Bekçinin hukuk zaferi

İzmir'de Karabağlar İlçe Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı olarak çarşı ve mahalle bekçsi olarakgörev yapan H.K., izinli olduğu 13 Ağustos 2018 tarihinde kız arkadaşını eve bırakmak istedi. Bornova ilçesi Işıkkent semti Mevlana Mahallesi'nde H.K., yoldan geçerken kendisine ve kız arkadaşına 'Ne ayaksınız' diyen E.S. ile tartışma yaşadı. Çıkan tartışmada E.S. yanındaki sopa ile H.K.'nin ensesine vurdu. Ensesine darbe aldıktan sonra beylik silahını yere düşüren H.K., daha sonra yerdeki tabancayı alarak havaya ateş açtı. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, H.K. ve tartıştığı E.S.'yi gözaltına aldı. H.K., silahlı tehdit ve basit yaralama suçundan yargılandığı İzmir 15. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. İzmir Polis Disiplin Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede 10 ay kısa süreli durdurma cezası verildi. Bekçi H.K. meslekten ihraç edildi. Gece bekçisi H.K. soluğu avukatı Mehmet Bülent Ötkün'ün yanında aldı. Ötkün, yapılan idari işleme itiraz etti. İzmir 4. İdare Mahkemesi bekçi H.K.'nin muhtemel bir saldırıyı önleme amacıyla havaya ateş açtığı ve kasıt unsurunun bulunmadığını belirledi. Meskun mahalde ateş etmek eylemi nedeniyle ölçülü bir ceza ile cezalandırılması gerekirken, eylem ile yaptırım arasındaki adil denge gözetilmeksizin H.K.'ye "10 ay kısa süreli durdurma" cezası verilmesinde hukuka uyarlık olmadığı belirtildi. Bu nedenle İzmir 4. İdare Mahkemesi başvuruyu haklı bularak idari işlemi iptal etti. İdari işlem iptal edilince H.K. mesleğine geri döndü. Avukat Mehmet Bülent Ötkün, "Bu karar aynı durumda olan diğer gece bekçilerine de örnek teşkil edecek bir karar" dedi.