BİLFEN okulları’nda onlıne kayıt dönemi

BILFEN Okulları nisan ayı itibariyle tüm okullarında sosyal izolasyonun sağlanabilmesi adına "Uzaktan (Online) Kayıt ve Tanıtım" dönemine geçti. İçinde bulunduğumuz pandemi dolayısıyla bütün olanaklarını seferber eden Bilfen Okulları, 2020 - 2021 öğretim yılında Bilfenli olmak isteyen öğrenciler için uzaktan (online) kayıt işlemi ve online tanıtım almak isteyen veli adaylarına kolaylık sağlıyor. Bu yıl İstanbul, Ankara, Kayseri, İskenderun, Antalya, İzmir, Bursa ve Gaziantep kampüslerinde toplam 20 bin 500 öğrenciye eğitim hizmeti veren Bilfen Okulları, 2020 - 2021 öğretim yılında açılacak İstanbul Maslak İlkokul ve Ortaokulu ve yine önümüzdeki sene taşınacağı Kayseri Talas'taki yeni okul kampüsüyle büyümeye devam edecek. Yetkililer uzaktan (Online) Kayıt İşlemleri ve Online Tanıtım hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin web sitesinde bulunan 'Öğrenci Kayıt Formu'nu doldurabileceğini söyledi.