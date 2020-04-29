Göztepe’de yıldızlar için transfer alarmı

SÜPER Lig ekibi Göztepe'de sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek as futbolculara şimdiden talipler çıkınca yönetim olağanüstü hal ilan etti. Mevcut kadroyu korumak isteyen yönetimin bir an önce oyuncularıyla anlaşmak için harekete geçtiği öğrenildi. Serdar Gürler'e Trabzonspor ve Galatasaray, Titi'ye Fenerbahçe, Beto'ya eski kulübü Sporting Lizbon, Castro'ya Sivasspor ve Soner'e de Beşiktaş talip olmuştu.Süper Lig ekibi Göztepe'de stoper arayışları hız kazandı. Sarı- kırmızılı yönetim, Danimarka ekibi Kopenhag'da forma giyen İzlanda'lı 33 yaşındaki deneyimli savunmacı Ragnar Sigurdsson'a kanca attı. Kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan futbolcu ile ilgili temaslar başlayacak.İzmir ekibi korona salgını nedeniyle verilen aranın ardından idmanlara başladı. Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, futbolcuların belirlenen kurallar dahilinde gruplar halinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde çalışmaya başladığı bildirildi. Oyuncuların 5 gruba ayrıldığı belirtilirken, futbolcuların diğer grup gelmeden tesisten ayrılacağı, soyunma odaları, duş ve yemekhane hizmeti verilmeyeceği ve ateş ölçümünün yapılacağı kaydedildi.